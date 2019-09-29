29 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Mesut Özil ile ilgili şok bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 19:47
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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...

Mesut Özil, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...

Öyle ki sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi için binlerce mesaj attılar.

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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...

Arsenal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil için uygun şartlar oluşmamış ve transfer gerçekleşmemişti.

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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...

Ancak son yaşanan gelişmeler yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme olasılığını oldukça arttırdı.

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