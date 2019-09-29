29 Eylül 2019, Pazar
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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe...
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Mesut Özil ile ilgili şok bir karar aldı.
Giriş Tarihi: 29.09.2019 19:47
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