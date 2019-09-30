Alkışlar Fenerbahçeli Kruse'ye

İstiklal Marşı’mızı 2 ayda öğrenen Panzer, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Türk ​Telekom Stadı'ndaki seremonide İstiklal Marşı'mızı söyleyen Max Kruse, gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı Youtube'dan çalışarak ezberlediği bildirildi.

Türk Telekom Stadı'ndaki seremonide İstiklal Marşı'mızı söyleyen Max Kruse, gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı Youtube'dan çalışarak ezberlediği bildirildi. 2 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Panzer, boş zamanlarında tarihi mekanları gezdiği fotoğraflarını da paylaşmıştı. Türkçe dersleri alan Kruse, "Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu da oynadığınız ülkeye aslında bir saygıdır" diye konuştu.