23 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.09.2019

'de sezon başı kamp çalışmaları kapsamında ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak uzun süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcu , takımla antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbisinin hazırlıklarına 'nde başlayan Fenerbahçe'ye 'dan iyi haber geldi.

'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.

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