Gerçek Fenerbahçeli olma zamanı

Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de birçok isim ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Geçen hafta ilk onbirde forma giyen Altay, Zanka, Adil Rami, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse ve Vedat Muriç bu isimler arasında...

Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de birçok isim ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Geçen hafta ilk onbirde forma giyen Altay, Zanka, Adil Rami, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse ve Vedat Muriç bu isimler arasında... Kaptan Emre ve antrenör Volkan Demirel, bu oyunculara derbi atmosferini anlatıyor. Taraftar için bu maçların öneminden ve Galatasaray'a gol atılarak gerçek Fenerbahçeli olacağından bahsediliyor. Sarı-lacivertli takımda en fazla derbi tecrübesi olan isimse 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Emre Belözoğlu.