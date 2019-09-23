23 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Muriç, Atletico Madrid ve Manchester United'ın radarına girmiş ve İngiliz devi, Kosovalı golcü için ligin 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçına gözlemci göndermişti. Öte yandan Muriç'e Atletico Madrid ve Manchester United'ın dışında 5 Avrupa kulübünün daha talip olduğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 14:44
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 21
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en önemli transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti...

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri aşan Muriç, son olarak Süper Lig'de çıktığı Ankaragücü maçında galibiyet golünü kaydederek takımının 3 puan kazanmasında önemli bir rol oynadı.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Muriç, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Çekya ve İngiltere maçlarında gösterdiği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör