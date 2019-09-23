Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e 5 talip birden!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Muriç, Atletico Madrid ve Manchester United'ın radarına girmiş ve İngiliz devi, Kosovalı golcü için ligin 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçına gözlemci göndermişti. Öte yandan Muriç'e Atletico Madrid ve Manchester United'ın dışında 5 Avrupa kulübünün daha talip olduğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





