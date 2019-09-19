19 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

 Başkanı , Galatasaray Teknik Direktörü  hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'na sevk edildi.

Spor Kulübü Başkanı , sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen Koç'un ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar sportmenliğe aykırı bulundu ve PFDK'ya sevki gerçekleştirildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği'nce 19.09.2019 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın 14.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler! haberin devamı

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