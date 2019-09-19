19 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.09.2019

, 'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra 'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, 3 takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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