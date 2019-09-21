21 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Adalete gidiyoruz

Adalete gidiyoruz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Fenerbahçe'ye 'Şike Kumpası' davasına devam edildi. Kulüp avukatlarnddan Fesih Delidere, 13. duruşma periyodunun 15. iş gününde FBTV'ye açıklama yaptı. Delidere, "Adaletin tecelli etmesi için gayret ettiğimiz noktaya doğru gidiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'ye 'Şike Kumpası' davasına devam edildi. Kulüp avukatlarnddan Fesih Delidere, 13. duruşma periyodunun 15. iş gününde FBTV'ye açıklama yaptı. Delidere, "Adaletin tecelli etmesi için gayret ettiğimiz noktaya doğru gidiyoruz" dedi.

KALPLERE KAZILISINIZ
20 Eylül F.Bahçeli Kadınlar Günü kutlandı. Yönetim, twitter'dan '20 Eylül 2011, Tarihimize yazılı, kalplerimize kazılı' mesajını paylaştı. 8 yıl önce 20 Eylül 2011'de Fenerbahçe'nin 'seyirci cezalı' maçını toplam 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftar izlemişti.

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