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Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019
Fenerbahçe yönetimi, ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçta kural hatası yaşandığı iddia edilmişti.
Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.
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