18 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Fenerbahçe'den TFF'ye itiraz başvurusu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

Fenerbahçe yönetimi, ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası ile ilgili 'na () itiraz başvurusunda bulundu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçta kural hatası yaşandığı iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak 'ye itiraz başvurusu yaptı.

İşte F.Bahçe'nin kural hatası savunması! G.Saraylı yıldız... haberin devamı

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