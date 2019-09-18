Galatasaray'dan Ali Koç'a flaş yanıt!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan açıklamaları sonrasI sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da sosyal medya hesapları üzerinden Ali Koç'a yanıt verdiler.

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'Sicil' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Fatih Terim ve onun sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notunu ekledi.



Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Günay, attığı tweette "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Günay'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligde oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracaklarını açıklamasının ardından yapması dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi açık değil. Başvurumuzu yapacağız, zaman ne gösterir göreceğiz. Başvuru yapmamak sorun olur. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, o TFF'nin kararı. Şimdiden görüyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Türk futbolu ne yazık ki yıllardır, özellikle son yıllardır algı operasyonları üstünden yönetilmeye çalışılıyor. Biz de Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya çalışıyoruz."

ŞÜKRÜ HANEDAR'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Hanedar yaptığı paylaşımda "BİR'inin sicili digerinin ancak hayallerini süsler! FT Forever" ifadelerine yer verdi.