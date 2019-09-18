18 Eylül 2019, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında "kural hatası" olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Kural hatasının yaşandığı ve maçın ekranlara yansımayan tüm görüntülerini yayıncı kuruluştan talep eden sarı-lacivertlilerin TFF'ye yapacağı başvuruda Galatasaraylı bir futbolcunun daha önce yaşadığı bir olayı örnek göstereceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 12:24
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