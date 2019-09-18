18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında "kural hatası" olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Kural hatasının yaşandığı ve maçın ekranlara yansımayan tüm görüntülerini yayıncı kuruluştan talep eden sarı-lacivertlilerin TFF'ye yapacağı başvuruda Galatasaraylı bir futbolcunun daha önce yaşadığı bir olayı örnek göstereceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 12:24
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İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçın tekrarı için bugün TFF'nin kapısını çalacak. Dün öğlen saatlerinde olağanüstü toplanan yönetim, yayıncı kuruluştan ekrana yansımayan tüm kamera açılarını istedi. Tüm görüntüler tek tek incelendi ve uzmanlardan görüşleri alındı.

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İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

Yenen ilk golden önce Alanya'nın kullandığı taç atışında kural hatası olduğuna dair fikir birliği oluştu ve federasyona başvuru kararı alındı.

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İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Hakem Halis Özkahya ve gözlemci Nedim Göklü maçla ilgili raporunu yazacak.

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İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

Raporda 'maç doğru başlatılmadı' görüşü yer alırsa MHK bir rapor hazırlayıp durumu TFF yönetim kuruluna iletecek. TFF, kural hatası olup olmadığı ile ilgili kararını verecek.

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İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

Gözlemci raporunda 'maç doğru başlatıldı' derse, Fenerbahçe yayıncı kuruluş görüntülerini TFF'ye sunacak.

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