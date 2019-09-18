İşte Fenerbahçe'nin kural hatası savunması! Galatasaraylı yıldız...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında "kural hatası" olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Kural hatasının yaşandığı ve maçın ekranlara yansımayan tüm görüntülerini yayıncı kuruluştan talep eden sarı-lacivertlilerin TFF'ye yapacağı başvuruda Galatasaraylı bir futbolcunun daha önce yaşadığı bir olayı örnek göstereceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...