18 Eylül 2019, Çarşamba
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TOLGAY GERÇEĞİ
Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın henüz ligde oynatılmaması merak konusu olmuştu. Ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcunun henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı ve 45 dakikayı çıkaracak güçte olmadığı iddia edildi.
ANKARAGÜCÜ MESAİSİ BAŞLADI
Alanya ile önceki gün karşılaşan Fenerbahçe, hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Alanya'ya karşı ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.
HERKES O İKİ İSMİ SORUYOR
Sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde Zanka-Jailson ikilisiyle oynayan F.Bahçe'de gözler diğer stoperlere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıktan çıkan Serdar, Sadık ve Rami'yi oynatmamasından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kaldı.
ARA YARAMIYOR
Milli maçlar nedeniyle verilen ara F.Bahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertliler, son 4 milli aradan sonra çıktığı lig maçlarında 3 puana ulaşamadı. Milli maçlardan sonraki 4 maçı da deplasmanda oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.
Bir ortası bile yok!
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Sezona müthiş başlayan Ozan Tufan, Alanya karşısında vasatın altındaydı.
Isla'nın yokluğunda sağ bekte görev yapan Ozan, F.Bahçe'nin yediği son golde büyük hata yaparken, hücuma da katkısı yoktu. 71 kez topla buluşan genç futbolcu, maç boyunda 1 orta bile yapamadı.
TOLGAY GERÇEĞİ
Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın henüz ligde oynatılmaması merak konusu olmuştu. Ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcunun henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı ve 45 dakikayı çıkaracak güçte olmadığı iddia edildi.
ANKARAGÜCÜ MESAİSİ BAŞLADI
Alanya ile önceki gün karşılaşan Fenerbahçe, hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Alanya'ya karşı ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.
HERKES O İKİ İSMİ SORUYOR
Sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde Zanka-Jailson ikilisiyle oynayan F.Bahçe'de gözler diğer stoperlere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıktan çıkan Serdar, Sadık ve Rami'yi oynatmamasından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kaldı.
ARA YARAMIYOR
Milli maçlar nedeniyle verilen ara F.Bahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertliler, son 4 milli aradan sonra çıktığı lig maçlarında 3 puana ulaşamadı. Milli maçlardan sonraki 4 maçı da deplasmanda oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.
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