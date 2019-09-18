18 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bir ortası bile yok!

Bir ortası bile yok!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Sezona müthiş başlayan , Alanya karşısında vasatın altındaydı.

Isla'nın yokluğunda sağ bekte görev yapan Ozan, F.Bahçe'nin yediği son golde büyük hata yaparken, hücuma da katkısı yoktu. 71 kez topla buluşan genç futbolcu, maç boyunda 1 orta bile yapamadı.

TOLGAY GERÇEĞİ

ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 'ın henüz ligde oynatılmaması merak konusu olmuştu. Ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcunun henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı ve 45 dakikayı çıkaracak güçte olmadığı iddia edildi.

ANKARAGÜCÜ MESAİSİ BAŞLADI

Alanya ile önceki gün karşılaşan , hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde tesislerinde çalıştı. Alanya'ya karşı ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.

HERKES O İKİ İSMİ SORUYOR

Sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde Zanka-Jailson ikilisiyle oynayan F.Bahçe'de gözler diğer stoperlere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıktan çıkan Serdar, Sadık ve Rami'yi oynatmamasından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

ARA YARAMIYOR

Milli maçlar nedeniyle verilen ara F.Bahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertliler, son 4 milli aradan sonra çıktığı lig maçlarında 3 puana ulaşamadı. Milli maçlardan sonraki 4 maçı da deplasmanda oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.
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