14 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Eljif'in transferi hiç kolay olmadı"

Eljif'in transferi hiç kolay olmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.09.2019

Eljif Elmas'ın menajeri George , genç yıldızın sürecini anlattı. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Gardi, " ile arasındaki pazarlıklar hiç kolay olmadı. Beklenmeyen, düşünülmeyen birçok farklı pürüzle karşılaştık. Ancak karşılıklı güvenle bunların hepsinin üstünden geldik" dedi.

ayrıca Eljif'in çok yönlü bir oyuncu olduğunu da vurgulayarak, "Birçok pozisyonda forma giyebiliyor. Makedonya Milli Takımı'nda ikinci forvet gibi bile oynadı" diye konuştu. , Eljif için 'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Teknik direktör Ancelotti'nin gözdeleri arasında yer alan Elmas, Serie A'da şu ana kadar 2 karşılaşmada 34 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı yapamadı.

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