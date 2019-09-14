"Eljif'in transferi hiç kolay olmadı"

Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, genç yıldızın transfer sürecini anlattı. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Gardi, "Fenerbahçe ile Napoli arasındaki pazarlıklar hiç kolay olmadı. Beklenmeyen, düşünülmeyen birçok farklı pürüzle karşılaştık. Ancak karşılıklı güvenle bunların hepsinin üstünden geldik" dedi.

Gardi ayrıca Eljif'in çok yönlü bir oyuncu olduğunu da vurgulayarak, "Birçok pozisyonda forma giyebiliyor. Makedonya Milli Takımı'nda ikinci forvet gibi bile oynadı" diye konuştu. Napoli, Eljif için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Teknik direktör Ancelotti'nin gözdeleri arasında yer alan Elmas, Serie A'da şu ana kadar 2 karşılaşmada 34 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı yapamadı.