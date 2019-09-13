13 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Artık Samba zamanı
Giriş Tarihi: 13.09.2019
Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre uğraştığı ve 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi sınavına çıkmak için gün sayıyor.
Son transfer Gustavo, ilk resmi sınavını Alanya karşısında verecek. Brezilyalı, Emre'nin sakatlığı nedeniyle oynamayacağı haftada Tolga ile birlikte orta alanda görev yapacak. Bu ikilinin önünde Kruse, kanatlarda Rodrigues ile Deniz forma giyecek. En uçta ise Muriç yer alacak. Alanya karşısında sol bekte Dirar, sağda Ozan oynayacak. Savunmanın göbeği Jailson-Zanka'dan oluşacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"