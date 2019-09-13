13 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Artık Samba zamanı

Artık Samba zamanı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.09.2019

'nin transferi için uzun süre uğraştığı ve 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Luiz , Fenerbahçe formasıyla ilk resmi sınavına çıkmak için gün sayıyor.

Son , ilk resmi sınavını karşısında verecek. Brezilyalı, Emre'nin sakatlığı nedeniyle oynamayacağı haftada Tolga ile birlikte orta alanda görev yapacak. Bu ikilinin önünde Kruse, kanatlarda Rodrigues ile Deniz forma giyecek. En uçta ise Muriç yer alacak. Alanya karşısında sol bekte Dirar, sağda Ozan oynayacak. Savunmanın göbeği Jailson-Zanka'dan oluşacak.

Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! haberin devamı

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