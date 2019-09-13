Artık Samba zamanı

Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre uğraştığı ve 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi sınavına çıkmak için gün sayıyor.

Son transfer Gustavo, ilk resmi sınavını Alanya karşısında verecek. Brezilyalı, Emre'nin sakatlığı nedeniyle oynamayacağı haftada Tolga ile birlikte orta alanda görev yapacak. Bu ikilinin önünde Kruse, kanatlarda Rodrigues ile Deniz forma giyecek. En uçta ise Muriç yer alacak. Alanya karşısında sol bekte Dirar, sağda Ozan oynayacak. Savunmanın göbeği Jailson-Zanka'dan oluşacak.