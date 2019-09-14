14 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi sürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.09.2019

, ’in 4. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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