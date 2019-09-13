13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre Belözoğlu kararı ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sakatlık raporu...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 19:51
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kaldı.
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...
Milli ara dolayısı ile 1 hafta lige verilen ara bitti ve heyecan yeniden başlıyor.
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok oyuncu sakatlıkları sebebiyle bir veya birkaç hafta takımlarından ayrı kalacak.
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...
İşte 4 büyük takımın sakatlık raporu...
BEŞİKTAŞ
Burak Yılmaz
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...
Oğuzhan Özyakup
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