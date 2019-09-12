Van Persie böyle rezil oldu

İngiliz devi Manchester City, uzun yıllar formasını giyen Vincent Kompany'nin onuruna bir jübile maçı organize etti. Maçta sahaya çıkan isimlerden olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, bir pozisyonda takım arkadaşına topuk pası vermek isterken yere düştü ve izleyenleri güldürdü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City uzun yıllar formasını giydikten sonra Belçika'ya dönen Vincent Kompany için bir jübile maçı organize etti. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi ancak sahada adeta yıldızlar topluluğu vardı.

Samir Nasri, Paul Scholes, Sergio Agüero ve De Jong'un yanı sıra Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie de mücadelede forma giyenler arasındaydı. Maçta en dikkat çekici performansı Manchester United'ın eski yıldızı Paul Scholes sergilerken, Robin van Persie de bir pozisyonda talihsiz anlar yaşadı.

Topuk pası vermek isterken ayağı takılan eski yıldız, ceza sahasında yerde kalınca izleyenleri ve saha içindekileri güldürdü. Öte yandan Van Persie, maçta takımı adına klas bir gole de imzasını attı.





Can't stop watching Paul Scholes being Paul Scholes...



Relive Vincent Kompany's testimonial here: https://t.co/WkJ1OmXkuN pic.twitter.com/bRDqZQeknh — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 12, 2019