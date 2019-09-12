12 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Van Persie böyle rezil oldu

Van Persie böyle rezil oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.09.2019

İngiliz devi , uzun yıllar formasını giyen 'nin onuruna bir jübile maçı organize etti. Maçta sahaya çıkan isimlerden olan 'nin eski golcüsü Robin , bir pozisyonda takım arkadaşına topuk pası vermek isterken yere düştü ve izleyenleri güldürdü.

ekiplerinden uzun yıllar formasını giydikten sonra 'ya dönen için bir jübile maçı organize etti. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi ancak sahada adeta yıldızlar topluluğu vardı.

, , Sergio Agüero ve De Jong'un yanı sıra 'nin eski golcüsü Robin de mücadelede forma giyenler arasındaydı. Maçta en dikkat çekici performansı 'ın eski yıldızı Paul Scholes sergilerken, Robin Persie de bir pozisyonda talihsiz anlar yaşadı.

Topuk pası vermek isterken ayağı takılan eski yıldız, ceza sahasında yerde kalınca izleyenleri ve saha içindekileri güldürdü. Öte yandan Van Persie, maçta takımı adına klas bir gole de imzasını attı.

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