12 Eylül 2019, Perşembe
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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun eski kulübü Marsilya'da planlar bozuldu. Teknik direktör Villas Boas, bu doğrultuda yönetime sitem etti.
Giriş Tarihi: 12.09.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 12:37
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