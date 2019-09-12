12 Eylül 2019, Perşembe

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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun eski kulübü Marsilya'da planlar bozuldu. Teknik direktör Villas Boas, bu doğrultuda yönetime sitem etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 12:37
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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo gündemden düşmüyor...

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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...

Sarı-Lacivertliler transfer döneminde Brezilyalı yıldız uzun süre çaba göstermişti.

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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...

Gustavo'nun transfer sezonunun başından beri Fenerbahçe'yi istemesine rağmen Marsilya, transfere onay vermemişti.

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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...

Fransız ekibinin teknik direktörü Villas-Boas, yaptığı açıklamada, tüm planını Gustavo üzerine kurduğunu ve oyuncuyu bırakmak istemediklerini belirtmişti.

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Marsilya'da Gustavo şoku yaşanıyor! Fenerbahçe 6.5 milyon euroya almıştı...

Marsilya ile Ligue 1'de ikisi ilk 11 olmak üzere üç maça da çıkan Luiz Gustavo daha sonra İstanbul'un yolunu tuttu.

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