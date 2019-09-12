12 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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