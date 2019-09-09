09 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

'Vedat Muriç eşsiz pırlanta'

'Vedat Muriç eşsiz pırlanta'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'de 3 maçta 2 golle lige parlak bir başlangıç yapan , milli takımdaki performansıyla ülke basınının gündemine oturdu. basını, Çekya’ya da golünü atan Muriç’ye övgü dizdi: “Eşsiz bir pırlantı gibi. benzetmesinin hakkını veriyor.”

Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendikleri maçta gol atan forveti 'kahraman' ilan eden gazeteler, "Muriç eşsiz bir pırlantı gibi. Ülke futboluna kattığı değer her geçen gün daha artıyor. Ona benzetmesi yapılıyor. Futbolcumuz da hem milli takım hem de 'de bu benzetmenin hakkını veriyor" yorumunu yaptı. Çekya Teknik Direktörü Silhay da Vedat'ı durduramadıklarını belirterek, "Müthiş yeteneklere sahip. Maça karakter koydu ve ona karşı koymanın yolunu bulamadık; adeta durdurulmazdı" ifadelerini kullandı.

RUHUMUZLA OYNUYORUZ
, başarılarını takım ruhuna bağladı... 'ye karşı da aynı ruhla oynayacaklarını belirten yıldız, "Olabildiğince iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Ve böyle devam etmek zorundayız. İngiltere'ye karşı da ruhumuzla oynayacağız. Taraftarlarımızın bizi İngiltere karşısında da destekleyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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