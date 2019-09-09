'Vedat Muriç eşsiz pırlanta'

Fenerbahçe'de 3 maçta 2 golle lige parlak bir başlangıç yapan Vedat Muriç, milli takımdaki performansıyla ülke basınının gündemine oturdu. Kosova basını, Çekya’ya da golünü atan Muriç’ye övgü dizdi: “Eşsiz bir pırlantı gibi. Zlatan benzetmesinin hakkını veriyor.”

Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendikleri maçta gol atan forveti 'kahraman' ilan eden gazeteler, "Muriç eşsiz bir pırlantı gibi. Ülke futboluna kattığı değer her geçen gün daha artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor. Futbolcumuz da hem milli takım hem de Türkiye'de bu benzetmenin hakkını veriyor" yorumunu yaptı. Çekya Teknik Direktörü Silhay da Vedat'ı durduramadıklarını belirterek, "Müthiş yeteneklere sahip. Maça karakter koydu ve ona karşı koymanın yolunu bulamadık; adeta durdurulmazdı" ifadelerini kullandı.



RUHUMUZLA OYNUYORUZ

Vedat Muriç, başarılarını takım ruhuna bağladı... İngiltere'ye karşı da aynı ruhla oynayacaklarını belirten yıldız, "Olabildiğince iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Ve böyle devam etmek zorundayız. İngiltere'ye karşı da ruhumuzla oynayacağız. Taraftarlarımızın bizi İngiltere karşısında da destekleyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.