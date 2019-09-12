12 Eylül 2019, Perşembe
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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi
Fenerbahçe, bir süredir takibe aldığı öğrenilen oyuncu için çalışmalara resmen başladı. Damien Comolli ve Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu. İşte o isim ve transfer ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12.09.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 17:03
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