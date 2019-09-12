12 Eylül 2019, Perşembe

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi

Fenerbahçe, bir süredir takibe aldığı öğrenilen oyuncu için çalışmalara resmen başladı. Damien Comolli ve Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu. İşte o isim ve transfer ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 17:03
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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi | Son dakika haberleri

Farklı bir takım ve anlayışla sezona giriş yapan Fenerbahçe transferler içinse harıl harıl çalışmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi | Son dakika haberleri

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, daha sonra Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transfrelerini yapmıştı.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi | Son dakika haberleri

Bununla da yetinmeyen ve transfer sezonu kapanmasına rağmen yakaladığı hızı kesmeyen sarı lacivertliler, takıma gol yollarında rahatlık yaşatacak bir oyuncu istiyordu.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi | Son dakika haberleri

BİR GOLCÜ DAHA!

Kanarya, kadroya katmaya kafasına koyduğu hücum oyuncusunun peşinde...

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi | Son dakika haberleri

Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem takımında hem de milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor.

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