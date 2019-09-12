Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi

Fenerbahçe, bir süredir takibe aldığı öğrenilen oyuncu için çalışmalara resmen başladı. Damien Comolli ve Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu. İşte o isim ve transfer ayrıntıları...