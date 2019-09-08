08 Eylül 2019, Pazar
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Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, aktif futbolculuk yaşantısına son vererek Fenerbahçe teknik heyetinde görev almaya başlayan Volkan Demirel'le ilgili paylaşımda bulundu.
Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan, futbolu bırakan ve Fenerbahçe'de teknik heyette göreve başlayan Volkan Demirel için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Arda Turan, Volkan Demirel'e "Benim için eşsiz rakiplerden biriydin" şeklinde övgüde bulundu.
"SAĞLIK VE MUTLULUK DİLİYORUM"
Yapılan paylaşımda "Seninle aynı milli formayı paylaşmak, sana karşı oynamak bir sürü güzel duyguyu yaşattı. Benim için eşsiz rakiplerden biriydin. Bundan sonraki hayatında ailenle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadeleri yer aldı.
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