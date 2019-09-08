08 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı

Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.09.2019

'in tecrübeli futbolcusu , aktif futbolculuk yaşantısına son vererek Fenerbahçe teknik heyetinde görev almaya başlayan 'le ilgili paylaşımda bulundu.

'in yıldız oyuncusu , futbolu bırakan ve Fenerbahçe'de teknik heyette göreve başlayan için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arda Turan, Volkan Demirel'e "Benim için eşsiz rakiplerden biriydin" şeklinde övgüde bulundu.

"SAĞLIK VE MUTLULUK DİLİYORUM"

Yapılan paylaşımda "Seninle aynı milli formayı paylaşmak, sana karşı oynamak bir sürü güzel duyguyu yaşattı. Benim için eşsiz rakiplerden biriydin. Bundan sonraki hayatında ailenle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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