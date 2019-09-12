12 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019

Başkaı , 'nde Kulübü Başkanı ve iş insanı 'u kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

, Kulübü Başkanı ve iş insanı 'u kabul etti.

Erdoğan, 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! İşte transfer tarihi
Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler
UEFA açıkladı; F.Bahçe G.Saray'a fark attı! UEFA açıkladı; F.Bahçe G.Saray'a fark attı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör