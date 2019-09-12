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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019
Başkaı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç'u kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç'u kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile görüştü.
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