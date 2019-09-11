11 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışması ile süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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