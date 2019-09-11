Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'de milli ara nedeniyle verilen ara sonrasu dördüncü haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adam Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo ile maç eksiği bulunan Adil Rami ile ilgili kararını da verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...