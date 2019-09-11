11 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 11.09.2019
Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışması ile süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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