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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 08.09.2019

Başkan Erdoğan, Şampiyonası'nda ikinci olan Milli Takımı'mızı tebrik etti.

Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde ile karşılaştı. Mücadeleyi son ana kadar bırakmayan , maçı tie break setine taşıdı ancak salondan 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. kazanan takımımızı Başkan Erdoğan tebrik etti. Başkan Erdoğan, '' gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.'' Teşekkürler. ifadelerini kullandı.

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