08 Eylül 2019, Pazar
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Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Mücadeleyi son ana kadar bırakmayan Milli Takımımız, maçı tie break setine taşıdı ancak salondan 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Gümüş madalya kazanan takımımızı Başkan Erdoğan tebrik etti. Başkan Erdoğan, ''CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.'' Teşekkürler. ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 08.09.2019
Başkan Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan Milli Takımı'mızı tebrik etti.
Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Mücadeleyi son ana kadar bırakmayan Milli Takımımız, maçı tie break setine taşıdı ancak salondan 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Gümüş madalya kazanan takımımızı Başkan Erdoğan tebrik etti. Başkan Erdoğan, ''CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.'' Teşekkürler. ifadelerini kullandı.
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