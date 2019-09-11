Bu Ozan Tufan bambaşka
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye yüksek bonservis bedeli ve büyük umutlarla gelen Ozan Tufan, aklını bir türlü futbola verememişti. Düşüşteki kariyerini Sergen Yalçın ile toparlayan genç yıldızın aklında sadece futbol var. 24 yaşındaki oyuncu özel fitness antrenörü de tuttu.
Alanyaspor'a kiralanan genç oyuncu burada Sergen Yalçın gözetiminde kendini buldu. Güney ekibinde yeniden o kalitesini sergilemeye başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de forma giymenin değerini buradan gidince anlayınca şimdi çubukluya sıkı sıkı sarılıyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Ozan hem sarı-lacivertlilerde hem de Milli Takım'da bambaşka bir oyun sergiliyor. Sahadaki futbolu kadar, saha dışındaki tavırları da büyüyen Ozan kendine hiç olmadığı kadar iyi bakıyor. Evini taşıyan 24 yaşındaki futbolcu, özel fitness antrenörü de tuttu. Fiziğini hep iyi tutan Ozan bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın 'vazgeçilmezleri' arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"