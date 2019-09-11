11 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bu Ozan Tufan bambaşka

Bu Ozan bambaşka
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'dan 'ye yüksek bonservis bedeli ve büyük umutlarla gelen , aklını bir türlü futbola verememişti. Düşüşteki kariyerini ile toparlayan genç yıldızın aklında sadece var. 24 yaşındaki oyuncu özel fitness antrenörü de tuttu.

'a kiralanan genç oyuncu burada gözetiminde kendini buldu. Güney ekibinde yeniden o kalitesini sergilemeye başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'de forma giymenin değerini buradan gidince anlayınca şimdi çubukluya sıkı sıkı sarılıyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Ozan hem sarı-lacivertlilerde hem de 'da bambaşka bir oyun sergiliyor. Sahadaki futbolu kadar, saha dışındaki tavırları da büyüyen Ozan kendine hiç olmadığı kadar iyi bakıyor. Evini taşıyan 24 yaşındaki futbolcu, özel fitness antrenörü de tuttu. Fiziğini hep iyi tutan Ozan bu sezon teknik direktör 'ın 'vazgeçilmezleri' arasında yer alıyor.

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