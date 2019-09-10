10 Eylül 2019, Salı

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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadeleye girdiği ve Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Vedat Muriç, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı-lacivertliler; Tottenham, Napoli, Lazio ve Fiorentina scoutlarının izlemeye aldığı Kosovalı golcünün bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 19:15
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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkati üzerine çekmişti.

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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertliler ligin başlamasının ardından da Luiz Gustavo, Adil Rami gibi dünya yıldızlarını kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Bu yıl Kanarya'da en dikkat çeken transfer ise Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro karşılığında alınan Vedat Muriç oldu.

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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de toplam 3 maça çıkan golcü futbolcu 2 kez ağları havalandırmayı da başardı.

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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Sezon öncei kampı ve Süper Lig'de oynanan 3 maçta dikkatleri üzerine çeken Vedat, Avrupa devlerinin de radarına girdi.

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