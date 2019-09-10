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Fenerbahçe Muriç'in bonservisini belirledi! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe'nin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadeleye girdiği ve Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Vedat Muriç, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı-lacivertliler; Tottenham, Napoli, Lazio ve Fiorentina scoutlarının izlemeye aldığı Kosovalı golcünün bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 19:15
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