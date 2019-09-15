Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın liderlik planı! Rodrigues'le özel görüştü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sezona üçte üç ile başlayan Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor'u devirerek takımını yeniden zirveye çıkarmak istiyor. Yanal zorlu maç öncesi planını belirledi ve Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yaptı. İşte Yanal'ın Alanyaspor planı ve Rodrigues ile görüşmesinin perde arkası...

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de oyun planı büyük ölçüde şekillendi... Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynamasına rağmen yine hücum düzeni ile sahada yer alacak. Hedef, kazanıp liderliği geri almak. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinden ataklarda mümkün olduğunca kanatları kullanmalarını istedi. Garry Rodrigues ve Deniz Türüç'ün taşıyacağı toplar, ceza sahasında Vedat Muriç ve Max Kruse ile buluşturulmaya çalışılacak. Luiz Gustavo ve Tolga ise sekecek boş toplarda şut fırsatı kovalayacak.



SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMIYIZ

Ersun Yanal, rakibin etkili silahları Cisse, Junior Fernandes ve Bakasetas'a ise önlem hazırladı. Savunma oyuncuları bu üçlüye kademeli markaj uygulayarak, boş alan ve pozisyon vermemeye çalışacak. Yanal, Alanyaspor'un ligde 3'te 3 yaptığını hatırlatarak, "Zor ve sert bir maç olacak. Ancak biz de bu ligin en iyi takımıyız. Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında bunu herkese gösterdik. Şimdi kaybettiğimiz koltuğu geri alma şansımız var. Bu fırsatı iyi değerlendirip, şampiyonluk yolunda iddiamızı herkese gösterelim" diye konuştu.



KİLİT İSİM GUSTAVO

Emre'nin yokluğunda şans bulacak Luiz Gustavo kilit isim olacak. Brezilyalı oyuncu, hem atakları organize edecek hem de top rakipteyken presi başlatarak Alanyaspor'un hızlı çıkmasına önlemeye çalışacak. Ev sahibi ekipte Bakasetas ve Efecan'ın Junior ile Cisse'ye atacağı ara topları önleme görevi Luiz Gustavo'da olacak.



RAMİ KULÜBEDE YEDEK KUVVET

Transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Adil Rami, ilk kez takımla birlikte olacak. Fas asıllı oyuncu bugün yola çıkacak kafilede yer alacak ve sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda bulunacak. 11'de olması beklenmeyen Adil Rami, duruma göre Yanal'dan görev bekleyecek. Oyuncunun henüz 90 dakikalık seviyede olmaması nedeniyle 1 hafta daha bekletileceği bildirildi.



GARRY İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yaptı. Form olarak her hafta üzerine koyduğunu belirten Yanal, kendisinin gelişiminden hayli memnun olduğunu dile getirdi. Yanal, son vuruş konusunda konsantrasyonunu iyi sağlaması konusunda ise Garry'yi uyardı. Trabzonspor maçında yakaladığı fırsatları Alanya önünde gol yapmasını istedi.