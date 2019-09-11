11 Eylül 2019, Çarşamba
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Altay Bayındır'dan özel idman
Giriş Tarihi: 11.09.2019
Günümüz futbolunda kalecinin elleri kadar ayakları da önemli. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Altay Bayındır da bu konuda çalışmalar yapıyor. 21 yaşındaki öğrenmeye çok açık olan eldiven, antrenmanlarda tekniğini geliştirecek idmanlar gerçekleştiriyor.
Havadan, yerden, yakına, uzağa, baskı altında ve rahatken her şekilde topu hedefe atma çalışmaları yapıyor.
HARUN'U HIRS BASTI
Kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Harun Tekin çalışmalarını büyük bir hırsla sürdürüyor. 21 yaşındaki genç mevkidaşına tecrübeleri de aktaran Harun aynı zamanda kaleyi yeniden devralmak için tüm gücüyle çalışıyor. Hedefi formayı geri almak.
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