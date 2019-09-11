11 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'dan özel idman

Altay'dan özel idman
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Günümüz futbolunda kalecinin elleri kadar ayakları da önemli. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi da bu konuda çalışmalar yapıyor. 21 yaşındaki öğrenmeye çok açık olan eldiven, antrenmanlarda tekniğini geliştirecek idmanlar gerçekleştiriyor.

Havadan, yerden, yakına, uzağa, baskı altında ve rahatken her şekilde topu hedefe atma çalışmaları yapıyor.

HARUN'U HIRS BASTI

Kaleyi 'a kaptıran çalışmalarını büyük bir hırsla sürdürüyor. 21 yaşındaki genç mevkidaşına tecrübeleri de aktaran Harun aynı zamanda kaleyi yeniden devralmak için tüm gücüyle çalışıyor. Hedefi formayı geri almak.

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