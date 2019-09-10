İngiltere'de Muriç şov!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in formasını giydiği Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere'ye konuk oluyor. Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, milli takımının İngiltere ile oynadığı maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriç'li Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti. Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere'ye 5-3 mağlup oldu. Puan kaybı yaşamayan İngiltere, A Grubu'nda 12 puanla lider durumda. Kosova ise 5 maç sonunda topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

İngiltere'nin 5-3'lük galip olduğu maçta Vedat Muriç, 1 gol 2 asist kaydetti ve yıldızlaştı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK

Fenerbahçe Kulübü, EURO 2020 Elemeleri kapsamında Kosova Milli Takımı ile İngiltere karşısında 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen futbolcuları Vedat Muriç'i Twitter hesabı üzerinden tebrik etti. İşte o paylaşım:

İngiltere-Kosova karşılaşmasında 90 dakikayı 1 gol, 2 asist ile tamamlayan futbolcumuz @MuriqiVedat'yi tebrik ederiz! 👏 pic.twitter.com/qBw1rTdMnO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2019