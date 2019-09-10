İngiltere'de Muriç şov!
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in formasını giydiği Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere'ye konuk oluyor. Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, milli takımının İngiltere ile oynadığı maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriç'li Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti. Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere'ye 5-3 mağlup oldu. Puan kaybı yaşamayan İngiltere, A Grubu'nda 12 puanla lider durumda. Kosova ise 5 maç sonunda topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.
İngiltere'nin 5-3'lük galip olduğu maçta Vedat Muriç, 1 gol 2 asist kaydetti ve yıldızlaştı.
FENERBAHÇE'DEN TEBRİK
Fenerbahçe Kulübü, EURO 2020 Elemeleri kapsamında Kosova Milli Takımı ile İngiltere karşısında 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen futbolcuları Vedat Muriç'i Twitter hesabı üzerinden tebrik etti. İşte o paylaşım:
İngiltere-Kosova karşılaşmasında 90 dakikayı 1 gol, 2 asist ile tamamlayan futbolcumuz @MuriqiVedat'yi tebrik ederiz! 👏 pic.twitter.com/qBw1rTdMnO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"