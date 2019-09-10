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FENERBAHÇE

İngiltere'de Muriç şov!

İngiltere'de Muriç şov!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 Giriş Tarihi: 10.09.2019

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in formasını giydiği Kosova, Elemeleri A Grubu'nda İngiltere'ye konuk oluyor. Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, milli takımının İngiltere ile oynadığı maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriç'li Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti. Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere'ye 5-3 mağlup oldu. Puan kaybı yaşamayan İngiltere, A Grubu'nda 12 puanla lider durumda. Kosova ise 5 maç sonunda topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

İngiltere'nin 5-3'lük galip olduğu maçta Vedat Muriç, 1 gol 2 asist kaydetti ve yıldızlaştı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK

Fenerbahçe Kulübü, EURO 2020 Elemeleri kapsamında Kosova Milli Takımı ile İngiltere karşısında 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen futbolcuları Vedat Muriç'i Twitter hesabı üzerinden tebrik etti. İşte o paylaşım:

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