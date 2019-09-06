06 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.09.2019

'in 4'üncü haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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