06 Eylül 2019, Cuma
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Max Kruse'den itiraf: Böylesini görmedim
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Sarı lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, taraftarlara övgü dolu sözler sarfetti.
Özellikle Trabzonspor karşılaşmasında tribünlere hayran kaldığını belirten Kruse, "Kariyerimde böylesini görmedim. İlk kez bu kadar coşkulu, bitiş düdüğüne kadar susmayan ve takımına büyük güç katan bir tribünün önünde oynadım. Gerçekten Kadıköy'deki atmosfer inanılmaz. Rakiplerimiz için neden kabus olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Onların desteğini arkamıza aldığımızda kendi stadımızda yenemeyeceğimiz takım yok" açıklamasında bulundu.
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