06 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Max Kruse'den itiraf: Böylesini görmedim

‘Böylesini görmedim’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Sarı lacivertlilerin Alman yıldızı , taraftarlara övgü dolu sözler sarfetti.

Özellikle Trabzonspor karşılaşmasında tribünlere hayran kaldığını belirten Kruse, "Kariyerimde böylesini görmedim. İlk kez bu kadar coşkulu, bitiş düdüğüne kadar susmayan ve takımına büyük güç katan bir tribünün önünde oynadım. Gerçekten 'deki atmosfer inanılmaz. Rakiplerimiz için neden kabus olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Onların desteğini arkamıza aldığımızda kendi stadımızda yenemeyeceğimiz takım yok" açıklamasında bulundu.
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