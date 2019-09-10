10 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

F.Bahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.09.2019

, 'in 4'üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından 'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00'da üst sahada başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Sarı lacivertliler, maçı hazırlıklarını 11 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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