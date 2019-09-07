07 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

'in 4. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Teknik direktör yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

'dan dönen oyuncular Altay Bayındır ve Murat Sağlam da idmanda yer aldı.

, milli maçlar dolayısıyla verilen arada yarın 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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