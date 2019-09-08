08 Eylül 2019, Pazar
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3 formaya tam 11 aday!
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Orta sahadaki savaş kızıştı. 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonda Gustavo, Emre ve Kruse öne çıkarken, 8 isim de yarışa girdi.
Transferin en hareketli takımlarından biri olan F.Bahçe'de forma savaşı kızışıyor. Özellikle orta alanda birçok önemli isme sahip olan sarı-lacivertliler'de 3 pozisyon için 11 isim yarışa girdi. Gustavo'nun transferinden sonra orta alandaki futbolcu sayısı 11'e çıktı, teknik heyeti de tatlı bir sıkıntı sardı. 6 numara pozisyonunda Gustavo, 8 numarada Emre Belözoğlu, 10 numara da Kruse'nin oynaması beklenirken, 8 futbolcu da bu isimlerden formayı kapmaya çalışacak. 6 numarada Jailson ile Tolga, 8 numarada Tolgay ile Ozan, 10 numarada ise Mehmet Ekici, Zajc, Alper ve Ferdi Kadıoğlu şans bulmak için bekleyecek.
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