07 Eylül 2019, Cumartesi
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3 HAFTAYA DAMGA VURDU
2018-19'da oynadığı futbol ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına saç baş yoldurtan Fenerbahçe, bu sezona süper bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl galibiyeti unutan Ersun Yanal'ın öğrencileri, bu sezon kazanmayı alışkanlık haline getirme hedefiyle yola çıktı ve ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Özellikle hücumdaki etkili futboluyla istatistiklerde Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyileri arasına giren sarı- lacivertliler, sezonun ilk 3 haftasına damga vurdu. Fenerbahçe'nin geçen sezona göre en önemli hamlelerinden biri ise yeni transferlere ödediği yıllık ücretlerdeki düşüş oldu.
3 HAFTADA İKİŞER GOL
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde en çok gol sevinci yaşayan isim Roberto Soldado'ydu. İspanyol oyuncu, yalnızca 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezonun 3. haftası sonunda Dirar ve Muriç, ikişer gole ulaştı.
FARK VAR!
2018-2019'da ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, rakip fileleri 2 kez havalandırmış, kalesinde ise 3 gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk 3 haftasında ise 8 gol attı, 2 gol yedi.
İşte gerçek değişim
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Geçtiğimiz sezon alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe’de yalnızca kötü futbol değil huzursuzluk da vardı. Sarı-lacivertliler, sezona süper başladı. İyi futbolunun yanı sıra takımdaki arkadaşlık ise üst seviyelere çıktı Bir yıl içinde oyun anlayışı, kadrodaki isimlerin maaş skalası, rakiplerin bakış açısına kadar çok şey değişti.
Başkan Ali Koç, önceki sezon başında göreve geldiği Fenerbahçe'de önemli değişimler yaşanacağını söylemişti. Kulüpte profesyonelliği öne çıkarmaya çalışan Koç'un ilk yılında sarı-lacivertliler büyük hüsran yaşamıştı. Avrupa'ya erken havlu atan Kanarya, yüksek bedeller ödeyerek kadroya kattığı yıldız isimlerden de katkı alamamıştı. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından ise Fenerbahçe'de birçok şey değişti. 2019-20 öncesi transferde UEFA'nın kriterlerine uyan sarı-lacivertliler, teknik heyetin istediği oyuncular ile gelecek vaaden isimlerde mutlu sona ulaştı.
3 HAFTAYA DAMGA VURDU
2018-19'da oynadığı futbol ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına saç baş yoldurtan Fenerbahçe, bu sezona süper bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl galibiyeti unutan Ersun Yanal'ın öğrencileri, bu sezon kazanmayı alışkanlık haline getirme hedefiyle yola çıktı ve ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Özellikle hücumdaki etkili futboluyla istatistiklerde Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyileri arasına giren sarı- lacivertliler, sezonun ilk 3 haftasına damga vurdu. Fenerbahçe'nin geçen sezona göre en önemli hamlelerinden biri ise yeni transferlere ödediği yıllık ücretlerdeki düşüş oldu.
3 HAFTADA İKİŞER GOL
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde en çok gol sevinci yaşayan isim Roberto Soldado'ydu. İspanyol oyuncu, yalnızca 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezonun 3. haftası sonunda Dirar ve Muriç, ikişer gole ulaştı.
FARK VAR!
2018-2019'da ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, rakip fileleri 2 kez havalandırmış, kalesinde ise 3 gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk 3 haftasında ise 8 gol attı, 2 gol yedi.
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