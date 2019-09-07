07 Eylül 2019, Cumartesi
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Muriç, Slimani’yi solladı
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Islam Slimani'yi solladı.
Geride kalan 3 haftada 2 kez rakip fileleri havalandıran yeni transfer Vedat Muriç, 4.3 şut, 2.7 isabetli şut ortalaması yakaladı. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Slimani ise 15 lig maçında yalnızca 1 gol atmıştı. Cezayirli, maç başına 2.5 şut ve 0.7 isabetli şut ortalamasıyla oynamıştı.
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