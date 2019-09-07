07 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Muriç, Slimani’yi solladı

Muriç, Slimani’yi solladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.09.2019

'de yeni , geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Islam Slimani'yi solladı.

Geride kalan 3 haftada 2 kez rakip fileleri havalandıran yeni , 4.3 şut, 2.7 isabetli şut ortalaması yakaladı. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Slimani ise 15 lig maçında yalnızca 1 gol atmıştı. Cezayirli, maç başına 2.5 şut ve 0.7 isabetli şut ortalamasıyla oynamıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin genç yıldızına G.Saray kancası! Terim ısrarla istedi F.Bahçe'nin genç yıldızına G.Saray kancası! Terim ısrarla istedi
Samandıra hırs küpü! Samandıra hırs küpü!
Altay ortalamayı düşürdü Altay ortalamayı düşürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör