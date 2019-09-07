07 Eylül 2019, Cumartesi
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'EFSANE OLACAKSIN'
Fenerbahçe'de antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, işbaşında... Altay Bayındır'la kısa bir konuşma yapan Demirel, "Yetenekli kalecisin. Taraftarın sevgisini kazanmayı başardın. Şu anda eksiğin tecrübe. İstediğin zaman benimle konuşabilirsin. F.Bahçe'nin efsaneleri arasına girebilecek bir kalecisin" dedi.
‘Gustavo büyük kayıp’
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Marsilya’nın eski hocası Alain Perrin, “Onun yerini doldurmak kolay değil” diye konuştu.
Marsilya'nın eski teknik direktörü Alain Perrin, Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibi için büyük kayıp olduğunu söyleyen Perrin, "Savunma ve hücum arasındaki bağlantı görevini çok iyi yapıyordu. O varken topa sahip oluyorduk. Ayrıca Gustavo savaşçıdır. Antrenmanda diğer futbolcuları da geliştirir. Bir takım için çok önemli bir parça. Onun yerini doldurmak hiç kolay değildir" ifadelerini kullandı. Bu arada Marsilya'nın görevdeki hocası Villas Boas da, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Orta saha kurgusunu onun etrafında oluşturmuştum. Ancak yeni bir fırsat için Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi her şeye baştan başlamalıyız. Yeni yollar arayacağız."
'EFSANE OLACAKSIN'
Fenerbahçe'de antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, işbaşında... Altay Bayındır'la kısa bir konuşma yapan Demirel, "Yetenekli kalecisin. Taraftarın sevgisini kazanmayı başardın. Şu anda eksiğin tecrübe. İstediğin zaman benimle konuşabilirsin. F.Bahçe'nin efsaneleri arasına girebilecek bir kalecisin" dedi.
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