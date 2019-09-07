07 Eylül 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

Fenerbahçe'de 2002 yılından bu yana forma giyen ve 1 sene daha sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak konusu olan Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. Tecrübeli eldiven, aktif futbol yaşamına nokta koyarak sarı-lacivertlilerin teknik ekibine katıldı. Peki Volkan Demirel yeni sezonda kulübede yer alabilecek mi? İşte cevabı... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 14:22
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

Milli araya rağmen Fenerbahçe'de antrenmanların temposu oldukça yüksek.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

Bu durumdan son derece memnun olan teknik heyet üyeleri, "Bizim idmandaki tempomuzu maçta yakalayamayacak olan Süper Lig takımları var.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

Takım genel olarak yüzde 80 performansa ulaştı. Alanya maçı itibarıyla tek eksiğimiz Hasan Ali olacak.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

Yolumuzda çok daha güçlü ilerleyeceğiz" dediler.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

VOLKAN'IN GÖREV TANIMI BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde oldukça fazla sorumluluk üstlenecek.

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