07 Eylül 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı
Fenerbahçe'de 2002 yılından bu yana forma giyen ve 1 sene daha sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak konusu olan Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. Tecrübeli eldiven, aktif futbol yaşamına nokta koyarak sarı-lacivertlilerin teknik ekibine katıldı. Peki Volkan Demirel yeni sezonda kulübede yer alabilecek mi? İşte cevabı... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 14:22
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"