Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte cevabı

Fenerbahçe'de 2002 yılından bu yana forma giyen ve 1 sene daha sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak konusu olan Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. Tecrübeli eldiven, aktif futbol yaşamına nokta koyarak sarı-lacivertlilerin teknik ekibine katıldı. Peki Volkan Demirel yeni sezonda kulübede yer alabilecek mi? İşte cevabı... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





