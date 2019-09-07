07 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Samandıra hırs küpü!

Samandıra hırs küpü!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Ligin 4. haftasında 'la karşılaşacak olan sarı lacivertli ekip hırs küpü!

'in 4. haftasında ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde günü tek idmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kanarya, hazırlıklarına bugün de yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin genç yıldızına G.Saray kancası! Terim ısrarla istedi F.Bahçe'nin genç yıldızına G.Saray kancası! Terim ısrarla istedi
Altay ortalamayı düşürdü Altay ortalamayı düşürdü
‘Gustavo büyük kayıp’ ‘Gustavo büyük kayıp’
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör