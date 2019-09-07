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Samandıra hırs küpü!
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Ligin 4. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan sarı lacivertli ekip hırs küpü!
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek idmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kanarya, hazırlıklarına bugün de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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