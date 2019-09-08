08 Eylül 2019, Pazar
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Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay
Bursaspor - Fenerbahçe | CANLI
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 08.09.2019
Fenerbahçe ile Bursaspor milli arada dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ile Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçına çıkıyor.
İki takım arasındaki bu özel maç saat 20.00'de başladı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun; Murat, Serdar, Jailson, Tolga; Gustavo, Tolgay; Alper, Rodrigues, Kruse; Mevlüt
Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay
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