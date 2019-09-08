08 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Bursaspor - Fenerbahçe | CANLI

Bursaspor - Fenerbahçe | CANLI
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 08.09.2019

ile milli arada dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

ile , dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçına çıkıyor.

İki takım arasındaki bu özel maç saat 20.00'de başladı ve Stadı'nda oynanıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun; Murat, Serdar, Jailson, Tolga; Gustavo, Tolgay; Alper, Rodrigues, Kruse; Mevlüt

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay

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