06 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroyla bomba gibi bir giriş yaptı. Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte gösterdiği etkili performansla yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alacağının sinyallerini verdi. Öte yandan yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte bazı iddialar su yüzüne çıkmaya başladı. Kadrosuna Gustavo, Kruse ve Rodrigues gibi yıldız isimleri katan Fenerbahçe'nin reddettiği dünya yıldızı ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 09:26
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