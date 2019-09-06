06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroyla bomba gibi bir giriş yaptı. Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte gösterdiği etkili performansla yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alacağının sinyallerini verdi. Öte yandan yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte bazı iddialar su yüzüne çıkmaya başladı. Kadrosuna Gustavo, Kruse ve Rodrigues gibi yıldız isimleri katan Fenerbahçe'nin reddettiği dünya yıldızı ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 09:26
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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon transfer ettiği hiçbir futbolcudan faydalanamayan Fenerbahçe, bu transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vurdu.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya, neredeyse her bölgeye takviye yaptı.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan Harun Tekin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır'ı kadroya dahil ederek kaleyi genç file bekçisine emanet etti.

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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı

Geleceği merak konusu olan tecrübeli kaleci Volkan Demirel ise aktif futbol yaşantısına son vererek teknik kadroya katıldı.

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