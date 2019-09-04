Bambaşka Fenerbahçe
Geçen sene büyük hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, sezonun ilk 3 haftasındaki performansıyla birçok istatistikte zirveye çıktı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, futboluyla da tam puan aldı.
Oynadığı futbolla geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturan sarı-lacivertliler, birçok önemli istatistikte de zirveye çıktı. 2018-19'da futbolunun yanı sıra istastistiklerde de dibe vuran Kanarya, bu sezon geride kalan ilk 3 hafta sonunda en fazla topa sahip (%68.5) olan takım unvanını aldı.
HÜCUMDA COŞTULAR
Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta rakiplerine karşı en çok isabetli pas yapan (1639) ekip olan Fenerbahçe, isabetli şut (21), rakip ceza sahasında topla buluşma (93), net gol pozisyonuna girme (16), en yüksek pas yüzdesi (%87,1) ve gol beklentisinde (9.83) zirveye çıktı. Özellikle hücumda çok etkili olan Ersun Yanal'ın öğrencileri, 3 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.
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