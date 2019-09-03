03 Eylül 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"