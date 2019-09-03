03 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.09.2019

, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'a ve Cebrail Akbulut ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transferde son düdük çaldı... İşte devlerin transfer raporu Transferde son düdük çaldı... İşte devlerin transfer raporu
F.Bahçe'de bir devir sona erdi! F.Bahçe'de bir devir sona erdi!
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör