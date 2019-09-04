Comolli zirvede

Geçtiğimiz sezon gösterilen başarısız performansın en büyük sebebi olarak gösterilen ve yaptığı transferlerle sarı-lacivertli taraftaların tepkisini toplayan Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, bu sezon transferde yaptığı nokta atışlarıyla en çok konuşulanlar arasına girdi.

Daha önce Başkan Ali Koç'tan sportif direktör Comolli'yi kovmasını isteyen birçok yöneticinin de artık bu tavrından vazgeçtiği öğrenildi. Koç da Fransız spor adamına övgü dolu sözler sarfediyor.

12. ADAMDAN SOL BEK SİTEMİ

Son gün yapılan Gustavo transferi yüzleri güldürürken, F.Bahçe taraftarının sol bek konusunda beklentisi gerçekleşmedi. Uzun süre Kolarov için ısrarcı davranan sarı-lacivertliler, daha sonra Durmisi ile ilgilenmişti. Her ikisinden sonuç alınamaması 12. adamın sosyal medyada en çok konuştuğu konular arasına girdi.