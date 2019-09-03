03 Eylül 2019, Salı
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Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Roma forması giyen yıldız futbolcu Aleksandar Kolarov'un transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Öte yandan İtalyan basınından transfer döneminin son gününde Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Kolarov transferiyle ilgili gerçekler de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 22:32
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