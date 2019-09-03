03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Roma forması giyen yıldız futbolcu Aleksandar Kolarov'un transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Öte yandan İtalyan basınından transfer döneminin son gününde Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Kolarov transferiyle ilgili gerçekler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 22:32
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Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine damga vurarak yeni sezona yepyeni bir kadroyla giriş yaptı.

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Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezonun sona ermesinin ardından 16 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 12 futbolcuyu da kadrosuna kattı.

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Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte sarı-lacivertlilerin 2019/2020 sezonunda kadrosuna kattığı isimler:

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Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Luiz Gustavo

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Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Vedat Muriç

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