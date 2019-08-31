31 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'da mutlu son yakın

Luiz Gustavo'da mutlu son yakın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Sarı-lacivertli yönetim, ’ya yaptığı teklifi 6 milyon euro’nun üzerine çekti. Brezilyalı orta sahaya da 4 milyon euro ödenecek. İmzalar an meselesi.

Artık sezonun kapanmasına sayılı günler kalırken transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gündemdeki en önemli isim için yapılan gelişmelerde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Brezilyalı oyuncu için ile de son detayların görüşüldüğü belirtildi. Gustavo'nun, Marsilya'nın sözleşme yenileme teklifini kabul etmemesi üzerine Başkan Eyraud'un büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve takımdan ayrılmasına izin verdiği bildirildi.

VİLLAS BOAS KONUŞTU

L'Equipe gazetesi, 'hala bazı detaylar olduğunu ancak bir anlaşma çok uzak olmadığını' yazdı. Fenerbahçe'nin, Marsilya'ya yaptığı teklifi 6 milyon euro'nun üzerine çektiği ve iki takımın el sıkışmasının beklendiği bildirildi. Marsilya'nın onayını bekleyen 32 yaşındaki futbolunun, Fenerbahçe'de 4 milyon euro'yu kazanacağı ifade edildi. Bu arada Marsilya'nın hocası Andre Villas-Boas da Fenerbahçe'nin teklifin de iyileştirme yaptığını doğrularken, "Pazarlıkların akıbetini bekleyeceğiz" dedi.

MARSİLYA DA BOŞ DURMUYOR

Gustavo'yu ​Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Marsilya, Brezilyalı oyuncunun yerini Valentine Rongier ile dolduracak. Fransızların, 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Nantes'e teklif sunduğu bildirildi.

B PLANI HAZIR

Fenerbahçe son gün son dakikada olsa, mutlaka ön libero transferi yapacak... Brezilyalı Luiz Gustavo için geri sayım sürüyor. Ancak aksilik çıkma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Bir pürüz çıkarsa 'a gelip imzaya atmaya hazır Fredy Guarin ya da Denilson'la anlaşılacak.
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