Mevlüt Erdinç: "Oynamak için sabırsızlanıyorum"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.
Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mevlüt, FBTV'ye açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertlilerin çok büyük bir kulüp olduğunu aktaran 32 yaşındaki santrfor, şunları kaydetti:
"Çok heyecanlıyım. Şu anda bu formanın önemini, stadın güzelliğini, taraftarın önemini çok iyi hissediyorum. Her zaman elimden gelen her şeyi yapacağım. Maç günü güzel bir heyecan olacak. Taraftar 12. oyuncu gibi. Sabırsızım. Oynamak istiyorum. Hedefim şampiyon olmak. Lige çok iyi başladık. Böyle devam etmeliyiz. İnşallah Trabzonspor karşısında da böyle devam edeceğiz."
Süper Lig'in zorlu olduğuna değinen Mevlüt, "Ligde çok iyi takımlar var. Burada çok iyi transferler yapıldı. Hoca takımı çok iyi hazırladı. Ondan dolayı iyi başladık. Hedefimizi belli. Başkanın, hocanın, oyuncuların, taraftarın hedefi ortak; şampiyonluk." diye konuştu.
Emre Belözoğlu ile Medipol Başakşehir ve A Milli Takım'da birlikte forma giyen Mevlüt Erdinç, "Kaptanı (Emre Belözoğlu) iyi tanıyorum. Onu çok seviyorum. Ersun hocayla da telefonla görüştüm. Hazır olduğumu söyledim. Bekliyorum. Hazırım." ifadelerini kullandı.
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