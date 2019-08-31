31 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yanal son taktiklerini verdi

Yanal son taktiklerini verdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.08.2019

 yarın 'de 'u konuk edecek. Ligdeki çıkışlarını sürdürmek isteyen teknik direktör , rakibin zaaflarını belirledi.

Başarılı çalıştırıcı, kanatlardan yapılan akınlarda sürekli hücum düşünen bekleri Novak ve Joao Pereira'nın açık verdiğini anlattı. Ayrıca 'un defansının henüz oturmadığını çok pozisyon verdiklerini anlattı. "Bu fırsatları değerlendirip, sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor" diye konuştu.

3 İSİM İÇİN ÖZEL UYARI

, Trabzonspor'un 3 oyuncusuna dikkat çekti. Abdülkadir Parmak için "Rakipten top çalma konusunda mükemmele yakın", Ekuban için, "Trabzonspor'u gol pozisyonlarına sokma konusunda başımızı ağrıtabilir" ve Nwakaeme için de, "Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda dikkat etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Önlem almalarının şart olduğunu kaydetti.
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