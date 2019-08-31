31 Ağustos 2019, Cumartesi
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3 İSİM İÇİN ÖZEL UYARI
Ersun Yanal, Trabzonspor'un 3 oyuncusuna dikkat çekti. Abdülkadir Parmak için "Rakipten top çalma konusunda mükemmele yakın", Ekuban için, "Trabzonspor'u gol pozisyonlarına sokma konusunda başımızı ağrıtabilir" ve Nwakaeme için de, "Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda dikkat etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Önlem almalarının şart olduğunu kaydetti.
Yanal son taktiklerini verdi
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Fenerbahçe yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek. Ligdeki çıkışlarını sürdürmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, rakibin zaaflarını belirledi.
Başarılı çalıştırıcı, kanatlardan yapılan akınlarda sürekli hücum düşünen bekleri Novak ve Joao Pereira'nın açık verdiğini anlattı. Ayrıca Trabzonspor'un defansının henüz oturmadığını çok pozisyon verdiklerini anlattı. "Bu fırsatları değerlendirip, sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor" diye konuştu.
3 İSİM İÇİN ÖZEL UYARI
Ersun Yanal, Trabzonspor'un 3 oyuncusuna dikkat çekti. Abdülkadir Parmak için "Rakipten top çalma konusunda mükemmele yakın", Ekuban için, "Trabzonspor'u gol pozisyonlarına sokma konusunda başımızı ağrıtabilir" ve Nwakaeme için de, "Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda dikkat etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Önlem almalarının şart olduğunu kaydetti.
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