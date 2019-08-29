29 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi şok sakatlık!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

, ’in 3. haftasında karşı karşıya geleceği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertlilerde sırtındaki sebebiyle kaleci Altay çalışmaya katılmadı.

, maçı hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ve çabukluk antrenmanı ile devam etti.

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Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle hazırlıklarını salonda sürdürürken, sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali çalışmalarda yer almadı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

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