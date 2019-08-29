Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertlilerde sırtındaki ağrı sebebiyle kaleci Altay çalışmaya katılmadı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ve çabukluk antrenmanı ile devam etti.
Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle hazırlıklarını salonda sürdürürken, sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali çalışmalarda yer almadı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.
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